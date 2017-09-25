новости
новости
Регистрация
В Тульской области ожидается похолодание

В Тульской области ожидается похолодание

С пятницы в регионе установится дождливая погода.

В Тульской области на этой неделе ожидается похолодание. Уже с завтрашнего дня температура воздуха в регионе будет постепенно понижаться.

Так, во вторник, 26 сентября, днем ожидается +13 градусов, ночью — +4. В среду в дневные часы синоптики обещают 11 градусов тепла, в ночные — всего +2. В четверг, 27 сентября, столбики термометров опустятся до +10 градусов ночью.

С пятницы в Тульской области ожидаются дожди.

Предстоящие выходные будут холодными и дождливыми. В субботу за окном ожидается +9 градусов днем и +4 ночью. А в воскресенье жителей нашего региона и вовсе ждет самая холодная ночь на неделе — синоптики обещают всего +1.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:40 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погодапохолоданиедожди

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Памятник Тёще переедет в парк вместе с Тульским экзотариумом
Памятник Тёще переедет в парк вместе с Тульским экзотариумом
Под Ясногорском в «перевертыше» погиб молодой человек
Под Ясногорском в «перевертыше» погиб молодой человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.