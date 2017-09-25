В Тульской области ожидается похолодание

В Тульской области на этой неделе ожидается похолодание. Уже с завтрашнего дня температура воздуха в регионе будет постепенно понижаться.

Так, во вторник, 26 сентября, днем ожидается +13 градусов, ночью — +4. В среду в дневные часы синоптики обещают 11 градусов тепла, в ночные — всего +2. В четверг, 27 сентября, столбики термометров опустятся до +10 градусов ночью.

С пятницы в Тульской области ожидаются дожди.

Предстоящие выходные будут холодными и дождливыми. В субботу за окном ожидается +9 градусов днем и +4 ночью. А в воскресенье жителей нашего региона и вовсе ждет самая холодная ночь на неделе — синоптики обещают всего +1.