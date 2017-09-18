Врача Киреевской больницы осудили за липовые справки в ГИБДД

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Киреевский суд признал виновной врача-терапевта районной больницы. Женщину обвиняли в подлоге.

Подсудимая была заместителем председателя комиссии, ведающей справками для получения водительских удостоверений.

Установлено, что 6 ноября 2015 года и в период со 2 по 12 августа 2016 года она выписывала ложные справки в ГИБДД. Двое местных жителей были допущены к управлению автомобилями, при этом один из них не сдавал необходимых анализов, а другой вообще не проходил медосмотр.

По совокупности преступлений суд назначил женщине штраф 70000 рублей и лишил права занимать должность в медкомиссии для получения водительского удостоверения сроком на 1 год.