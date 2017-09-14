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В Туле пожарные спасли 92-летнего мужчину из горящей квартиры
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле пожарные спасли 92-летнего мужчину из горящей квартиры

Пенсионер отравился угарным газом.

14 сентября в Туле в доме № 60 по улице Свободы произошел пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Об этом в 13.10 сообщили в «Единую службу спасения-112».

На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Из горящей квартиры пожарные спасли 92-летнего мужчину. Пенсионер отравился угарным газом. Пострадавшего передали медикам.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что в результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:28 +5
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