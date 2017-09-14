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В Туле пройдет пикет в защиту животных
Фото из архива Myslo

В Туле пройдет пикет в защиту животных

Тульские зоозащитники собираются привлечь внимание к принятию закона «Об ответственном обращении с животными».

В Туле снова пройдет пикет в поддержку животных. Зоозащитники соберутся на площади напротив офиса «Ростелеком» 16 сентября с 13.00 до 15.00.

Цель пикета – показать Думе и правительству необходимость скорейшего принятия закона «Об ответственном обращении с животными».

Напомним, в Госдуме РФ идет работа по отработке новых статей закона. Его должны были принять еще в мае 2017 года, но этого не случилось. 

Известно, что в законопроекте Госдумы РФ идет речь о полном запрете на отлов безнадзорных животных с целью умерщвления, регулирование численности бездомных животных только методом «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат». Кроме того, законопроект запрещает содержания диких животных дома и предусматривает ликвидацию передвижных и контактных зоопарков и дельфинариев.

Еще один из пунктов законопроекта – ужесточение наказания за жестокое обращение с животными.

Сейчас санкция ст. 245 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов и лишение свободы сроком до двух лет.

Тульские зоозащитники призывают всех неравнодушных выйти на пикет.

Подробная информация о готовящемся событии – в группе ВКонтакте

Напомним, это не первый подобный пикет в Туле. 5 ноября поддержать четвероногих на улицу вышли несколько десятков человек.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:08 +2
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