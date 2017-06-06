Куда пропала тульская «катюша»?

В середине марта боевую машину «катюша» увезли на реставрацию и до сих пор не вернули.

Реставрационных работ планировалось немного. В этом году двигатель ремонтировать не собирались, только почистить-покрасить. 14 марта «катюшу» доставили для реставрации на тульское предприятие «Сплав». Но до сих пор постамент стоит пустой.

Myslo задал вопрос администрации города и Пролетарского округа.

– Пока не произведен ремонт постамента под машину, – сообщили в пресс-службе администрации Тулы. – Там должны уложить новую плитку и привести в порядок само сооружение.

Сейчас «Катюша» находится на предприятии «Сплав». Его сотрудники уже не в первый раз приводят машину в божеский вид – в 2015 году «катюша» пережила там свое третье рождение.

справка Myslo

Боевая машина ЗИС-5В с установкой залпового огня уже более 20 лет встречает всех въезжающих в Пролетарский район Тулы.

Причем к месту последнего пристанища, на улицу Пролетарскую, «катюша» приехала своим ходом.

ЗИС-5В – это модель 1944 года. Вторая такая машина есть на «Мосфильме», в хорошем состоянии. Зато у тульской есть установка залпового огня. «В» в названии машины означает «военный». На таком нет передних тормозов, водитель тормозил задними и ручником одновременно (и ногой, и рукой).