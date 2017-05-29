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В Большой Туле стартует проект «Летний кинотеатр»

В Большой Туле стартует проект «Летний кинотеатр»

Для жителей Ленинского района организуют бесплатные показы отечественных кинофильмов.

По инициативе главы администрации Тулы Евгения Авилова этим летом для жителей населенных пунктов Ленинского района организуют бесплатные показы отечественных кинофильмов.

Летний кинотеатр будет работать на базе учреждений культуры Большой Тулы. Полная информация здесь

Дата и время проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

1 июня

12.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Шатский»

п. Шатск, ул. Садовая, д.1-а

2 июня 10.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

Филиал «Богучаровский»

п. Октябрьский, д.113

6 июня

11.00

Киноклуб «Капитошка» приглашает

Кинопарад «Летний серпантин»

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Концертный зал «Орион» п. Ленинский,

ул. Ленина, д.1

6 июня

18.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Иншинский»

отдел «Зайцевский»

с. Зайцево, ул. Новая, д.1

8 июня

11.00

Киноклуб «Капитошка» приглашает

Кинопарад «Летний серпантин»

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Концертный зал «Орион» п. Ленинский,

ул. Ленина, д.1

8 июня

11.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Шатский»

п. Шатск, ул. Садовая, д.1-а

9 июня

16.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

Филиал «Федоровский» отдел «Алешинский», с. Алешня,

ул. Центральная, д.35

9 июня

18.30

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Иншинский»

отдел «Рассветский»

п. Рассвет, д.35

13 июня

13.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Прилепский»

отдел «Старобасовский»

д. Старое Басово

14 июня

11.00

Киноклуб «Капитошка» приглашает

Кинопарад «Летний серпантин»

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Концертный зал «Орион» п. Ленинский,

ул. Ленина, д.1

14 июня

11.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Прилепский»

 п. Прилепы, ул. Буденного, д.9

14 июня

16.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Прилепский»

отдел «Ильинский»

 п. Ильинка,

  ул. Центральная,  д.19-а,  к.1

15 июня

11.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Шатский»

п. Шатск, ул. Садовая, д.1-а

15 июня 17.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

Филиал «Богучаровский»

п. Октябрьский, д.113

 16 июня 10.30

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

п. Ленинский ул. Гагарина, д.9

16 июня

11.00

Киноклуб «Капитошка» приглашает

Кинопарад «Летний серпантин»

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Концертный зал «Орион» п. Ленинский,

ул. Ленина, д.1

16 июня

16.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

Филиал «Федоровский» отдел «Алешинский», с. Алешня,

ул. Центральная, д.35

20 июня

11.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Прилепский»

 п. Прилепы,

 ул. Буденного д.9

21 июня

16.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Прилепский»

отдел «Ильинский»

 п. Ильинка,

  ул. Центральная,  д.19-а,  к.1

23 июня

16.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

Филиал «Федоровский» отдел «Алешинский», с. Алешня,

ул. Центральная, д.35

23 июня

18.30

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Иншинский»

отдел «Рассветский»

п. Рассвет, д.35

29 июня 17.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

Филиал «Богучаровский»

п. Октябрьский, д.113

30 июня

16.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Прилепский»

отдел «Ильинский»

 п. Ильинка,

  ул. Центральная,  д.19а,  к.1

30 июня

16.00

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

Филиал «Федоровский» отдел «Алешинский», с. Алешня,

ул. Центральная, д.35

30 июня

16.30

Летний кинопарад.

Показ отечественных кинофильмов

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

филиал «Прилепский»

 п. Прилепы,

 ул. Буденного, д.9

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:30 +1
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