В Большой Туле стартует проект «Летний кинотеатр»

Для жителей Ленинского района организуют бесплатные показы отечественных кинофильмов.

По инициативе главы администрации Тулы Евгения Авилова этим летом для жителей населенных пунктов Ленинского района организуют бесплатные показы отечественных кинофильмов.

Летний кинотеатр будет работать на базе учреждений культуры Большой Тулы. Полная информация здесь.