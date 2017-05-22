Тулякам, живущим 10 лет без горячей воды, придется самим решать этот вопрос

Главное управление по Привокзальному округу сообщило, что дом утратил статус общежития, и неисправный бойлер перешел на баланс собственников помещений.

На прошлой неделе в блоге «Народный журналист» на портале Myslo появилось обращение жителей дома № 26 по улице Максима Горького в поселке Косая Гора.

Жители пожаловались, что не видели горячей воды уже десять лет. Не помогают ни жалобы, ни письма в различные инстанции: все документы возвращались обратно.

И никакие меры не принимались: в установке газовой колонки им было отказано, поскольку дом имеет статус общежития.

Дом стоит в плане на капитальный ремонт в 2017—2018 году, но в планы капитального ремонта устранение данной проблемы не входит.

На обращение жителей дало ответ главное управление по Привокзальному территориальному округу:

«В соответствии с постановлением главы администрации города Тулы от 26.08.2010 № 221, с дома снят статус общежития. Подача горячей воды в дом предусмотрена путем нагрева холодной воды электрическим бойлером, который более десяти лет находится в неисправном техническом состоянии. Указанное оборудование в соответствии со ст. 36 ЖК РФ входит в состав общедомового имущества, бремя содержания которого лежит на собственниках помещений. Для возобновления подачи горячей воды требуется реконструкция системы горячего водоснабжения, что является работами капитального характера.

Для принятия решения о выполнении необходимых работ собственникам помещений следует принять решение на общем собрании, определив объем работ и источник финансирования».