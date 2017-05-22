Тулякам, живущим 10 лет без горячей воды, придется самим решать этот вопрос
Главное управление по Привокзальному округу сообщило, что дом утратил статус общежития, и неисправный бойлер перешел на баланс собственников помещений.
На прошлой неделе в блоге «Народный журналист» на портале Myslo появилось обращение жителей дома № 26 по улице Максима Горького в поселке Косая Гора.
Жители пожаловались, что не видели горячей воды уже десять лет. Не помогают ни жалобы, ни письма в различные инстанции: все документы возвращались обратно.
И никакие меры не принимались: в установке газовой колонки им было отказано, поскольку дом имеет статус общежития.
Дом стоит в плане на капитальный ремонт в 2017—2018 году, но в планы капитального ремонта устранение данной проблемы не входит.
На обращение жителей дало ответ главное управление по Привокзальному территориальному округу:
«В соответствии с постановлением главы администрации города Тулы
Для принятия решения о выполнении необходимых работ собственникам помещений следует принять решение на общем собрании, определив объем работ и источник финансирования».