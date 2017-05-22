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Тулякам, живущим 10 лет без горячей воды, придется самим решать этот вопрос

Тулякам, живущим 10 лет без горячей воды, придется самим решать этот вопрос

Главное управление по Привокзальному округу сообщило, что дом утратил статус общежития, и неисправный бойлер перешел на баланс собственников помещений.

На прошлой неделе в блоге «Народный журналист» на портале Myslo появилось обращение жителей дома № 26 по улице Максима Горького в поселке Косая Гора.

Жители пожаловались, что не видели горячей воды уже десять лет. Не помогают ни жалобы, ни письма в различные инстанции: все документы возвращались обратно.

И никакие меры не принимались: в установке газовой колонки им было отказано, поскольку дом имеет статус общежития.

Дом стоит в плане на капитальный ремонт в 2017—2018 году, но в планы капитального ремонта устранение данной проблемы не входит.

На обращение жителей дало ответ главное управление по Привокзальному территориальному округу:

«В соответствии с постановлением главы администрации города Тулы от 26.08.2010 № 221, с дома снят статус общежития. Подача горячей воды в дом предусмотрена путем нагрева холодной воды электрическим бойлером, который более десяти лет находится в неисправном техническом состоянии. Указанное оборудование в соответствии со ст. 36 ЖК РФ входит в состав общедомового имущества, бремя содержания которого лежит на собственниках помещений. Для возобновления подачи горячей воды требуется реконструкция системы горячего водоснабжения, что является работами капитального характера.

Для принятия решения о выполнении необходимых работ собственникам помещений следует принять решение на общем собрании, определив объем работ и источник финансирования».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:22 0
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