В Тульской области разыскивают без вести пропавшую женщину

Она ушла из дома 26 февраля 2017 года.

МОМВД России «Ефремовский» разыскивается без вести пропавшая Ольга Кулешова, 17.04.1983 года рождения, уроженка и жительница д. Заречье Ефремовского района. Женщина ушла из дома 26 февраля 2017 года, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 160-165 см, худая, волосы прямые черные.

Была одета: женская вязаная черная шапка, куртка синяя с белым, брюки черного цвета, свитер серый.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении гр. Кулешовой О.С., просим сообщить по телефонам 02 или 8(48741) 6-17-47 (розыск).