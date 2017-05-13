При взрыве под Тулой погиб мужчина
По сообщениям очевидцев, взрыв произошел в подъезде жилого дома.
Как сообщают СМИ, в ночь на 13 мая в подъезде жилого дома на улице Соловцова в Болохово произошел взрыв.
По словам очевидцев, грохот в подъезде раздался в половину первого часа ночи. В подъезде выбило стекла. Выбежавшие жители дома обнаружили между четвертым и пятым этажом тело своего 34-летнего соседа. У мужчины была сильно повреждена голова. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Пока в полиции не подтверждают факт происшествия.
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