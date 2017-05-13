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При взрыве под Тулой погиб мужчина

При взрыве под Тулой погиб мужчина

По сообщениям очевидцев, взрыв произошел в подъезде жилого дома.

Как сообщают СМИ, в ночь на 13 мая в подъезде жилого дома на улице Соловцова в Болохово произошел взрыв. 

По словам очевидцев, грохот в подъезде раздался в половину первого часа ночи. В подъезде выбило стекла. Выбежавшие жители дома обнаружили между четвертым и пятым этажом тело своего 34-летнего соседа. У мужчины была сильно повреждена голова. От полученных травм мужчина скончался на месте. 

Пока в полиции не подтверждают факт происшествия. 

сегодня, в 08:43 0
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БолоховоТульская область

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