При взрыве под Тулой погиб мужчина

Как сообщают СМИ, в ночь на 13 мая в подъезде жилого дома на улице Соловцова в Болохово произошел взрыв.

По словам очевидцев, грохот в подъезде раздался в половину первого часа ночи. В подъезде выбило стекла. Выбежавшие жители дома обнаружили между четвертым и пятым этажом тело своего 34-летнего соседа. У мужчины была сильно повреждена голова. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Пока в полиции не подтверждают факт происшествия.