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Со 2 мая при приеме на работу придется пройти инструктаж по гражданской обороне
Фото mintrudrb.ru

Со 2 мая при приеме на работу придется пройти инструктаж по гражданской обороне

Это мероприятие ввели в ранг обязательных постановлением главы Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Постановление подписано еще 19 апреля 2017 года и вступает в силу с завтрашнего дня – 2 мая.

Документ внес изменения в существующее Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны. Об этом сообщает «Гарант.ру».

В частности, на организации возлагаются обязанности:

  • разработать программу проведения с работниками вводного инструктажа по гражданской обороне;
  • провести вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками в течение первого месяца их работы;
  • планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне.

А федеральные органы исполнительной власти будут организовывать курсовое обучение руководителей подведомственных организаций или отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне либо продолжающих работу в военное время.

В свою очередь, на органы исполнительной власти субъектов ложится обязанность дважды в год организовывать тематические и проблемные обучающие семинары или вебинары по ГО с уполномоченными руководителями и работниками. Семинары также будет проводить МЧС дважды в год.

 

сегодня, в 11:01 +1
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