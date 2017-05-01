Со 2 мая при приеме на работу придется пройти инструктаж по гражданской обороне
Это мероприятие ввели в ранг обязательных постановлением главы Правительства РФ Дмитрия Медведева.
Постановление подписано еще 19 апреля 2017 года и вступает в силу с завтрашнего дня – 2 мая.
Документ внес изменения в существующее Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны. Об этом сообщает «Гарант.ру».
В частности, на организации возлагаются обязанности:
- разработать программу проведения с работниками вводного инструктажа по гражданской обороне;
- провести вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками в течение первого месяца их работы;
- планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне.
А федеральные органы исполнительной власти будут организовывать курсовое обучение руководителей подведомственных организаций или отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне либо продолжающих работу в военное время.
В свою очередь, на органы исполнительной власти субъектов ложится обязанность дважды в год организовывать тематические и проблемные обучающие семинары или вебинары по ГО с уполномоченными руководителями и работниками. Семинары также будет проводить МЧС дважды в год.