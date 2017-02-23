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19-летнего туляка обвиняют в экстремизме

19-летнего туляка обвиняют в экстремизме

Он обвиняется в размещении видеоматериалов, возбуждающих ненависть и вражду к людям иной национальности и расы.

Зареченский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по городу Туле возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Туляк подозревается в разжигании межнациональной розни (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

По версии следствия,  в 2014 году подозреваемый неоднократно размещал в Интернете видеоматериалы, унижающие человеческое достоинство и возбуждающие ненависть и вражду в отношении южных и восточных национальностей, а также к людям иных рас.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. У подозреваемого изъят компьютер, с которого он предположительно размещал материалы экстремистского характера. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей.

Расследование уголовного дела продолжается. 

сегодня, в 10:27 −12
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