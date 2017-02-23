В Ясногорском районе в столкновении пяти машин пострадал мужчина

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

Медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте.

22 февраля 2017 года в 19:57 в «Единую службу спасения-112» сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 150-м км трассы М-2 «Крым».

Столкнулись пять автомобилей: «Мерседес S-500», «МАН», «МАЗ», «Газель» и «Шкода Октавия».

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи.

В столкновении пострадал один человек - мужчина 1983 года рождения получил порез руки. Медицинская помощь была оказана ему на месте.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человек личного состава и 1 единица техники.