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Погода в Туле 23 февраля: мокрый снег и гололедица

Погода в Туле 23 февраля: мокрый снег и гололедица

Синоптики обещают на сегодня облачную, но теплую погоду, мокрый снег и пониженное давление.

По данным сайта Метеоинфо, 23 февраля в Туле будет облачно. Ночью обещают небольшой снег, днем также временами ожидается мокрый снег до 4 мм. На дорогах гололедица.

Ночью немного похолодает - температура воздуха ночью составит от -8 до -3 градусов, но днем будет тепло - от -2 до +3 градусов.

Ветер ночью переменный 2-7 м/с,  днем юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное - 725-730 мм ртутного столба.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:30 0
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