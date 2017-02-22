Следователи проведут проверку по факту ДТП под Тулой с участием сотрудников ГИБДД

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В аварии пострадали пять человек.

По факту ДТП с участием двух сотрудников ГИБДД следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, 21 февраля на 35-м км автодороги «Тула-Новомосковск» на встречке столкнулись легковые автомобили «Киа» и «Фиат» дорожно-патрульной службы УМВД России по Тульской области. В аварии пострадали трое человек, находившихся в «Киа» (женщина и двое мужчин), и два сотрудника ГИБДД из «Фиата». Все пятеро пострадавших с различными травмами госпитализированы.