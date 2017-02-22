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16-летний туляк попал под колеса ВАЗа на улице Металлургов
Фото УГИБДД по Тульской области.

16-летний туляк попал под колеса ВАЗа на улице Металлургов

Парень переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

21 февраля в 19.15 в Туле на улице Металлургов 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 сбил 16-летнего пешехода.

Парень переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения! Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны. Рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку.

При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств. В темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.

 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:43 +2
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