16-летний туляк попал под колеса ВАЗа на улице Металлургов

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 февраля в 19.15 в Туле на улице Металлургов 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 сбил 16-летнего пешехода.

Парень переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения! Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны. Рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку.

При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств. В темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.