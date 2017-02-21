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В Тульской области начнут производить ушные бирки для скота

В Тульской области начнут производить ушные бирки для скота

Планы предприятий Тульской области на 2017 год озвучил министр промышленности и ТЭК Дмитрий Ломовцев.

Новый проект начнет в ближайшее время реализовывать компаниями «Пластик». Он связан с производством ушных бирок для сельскохозяйственных животных, оснащенных магнитным чипом.

Чип будет содержать информацию о состоянии здоровья животного, прививках и т.д.

Это новая технология, которая используется в выращивании животных. Туляки хотят быть максимально готовыми к внедрению этой технологии и предложить такие бирки на рынке, сохраняющие всю историю о жизни животного, — пояснил министр.

Для реализации проекта сейчас готовится заявка в федеральный фонд поддержки промышленности.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:04 +2
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ушные биркипроизводство
Люди
Дмитрий Ломовцев
Место
Тульская область

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