В Тульской области начнут производить ушные бирки для скота

Планы предприятий Тульской области на 2017 год озвучил министр промышленности и ТЭК Дмитрий Ломовцев.

Новый проект начнет в ближайшее время реализовывать компаниями «Пластик». Он связан с производством ушных бирок для сельскохозяйственных животных, оснащенных магнитным чипом.

Чип будет содержать информацию о состоянии здоровья животного, прививках и т.д.

Это новая технология, которая используется в выращивании животных. Туляки хотят быть максимально готовыми к внедрению этой технологии и предложить такие бирки на рынке, сохраняющие всю историю о жизни животного, — пояснил министр.



Для реализации проекта сейчас готовится заявка в федеральный фонд поддержки промышленности.