В Туле наградили победителей фестиваля ГТО

Фото Алексея Пирязева.

Соревнование проходило в Туле с 31 января по 2 февраля. В нем участвовали 514 школьников из 48 центров образования. В программе испытания были следующие дисциплины: стрельба, прыжок в длину, подтягивание, упражнения на пресс, наклон вперед из положения стоя, плавание на 50 метров и бег на лыжах. Как показали результаты, тульские школьники в прекрасной физической форме.

- Среди регионов ЦФО, участвующих в фестивале, Тула занимает одну из лидирующих позиций, - говорит замглавы города по социальным вопросам Надежда Токовая. - Мы и дальше будем держать эту планку. У нас есть еще одна хорошая новость: с выходных этот зимний этап могут пройти все туляки, желающие сдать нормы ГТО.

Myslo выяснил у победителей, с какими трудностями им пришлось столкнуться, и что далось им легче всего.

Ксения Орехова, лицей №2, 5 класс, 1 место в личном зачете:

- Самое трудное – отжимания. Это ад для всех девчонок! Самое странное, что к этому даже нельзя подготовиться: не получается, как бы я не пыталась. Сделала всего 9 отжиманий. Но родители и учителя говорят, что это хороший результат. Думаю, в следующем году я побью свой рекорд. Легче всего мне далась стрельба. Вот к ней уж точно можно подготовиться! У нас в школе есть тир, и я каждый день ходила туда попрактиковаться. Это дало свои плоды: 35 попаданий из 50!

Данила Шмаков, лицей №2, 1 место в личном зачете:

- Мой личный враг – лыжи. Я вообще не умею на них кататься! Пришлось импровизировать на соревнованиях. Подтягивание, прыжки в длину и тест на гибкость – вот это другое дело. Все прошло без проблем, я даже не готовился.

Анастасия Пряшникова, 1 место в дисциплине «Стрельба», 2 место в личном зачете:

- Стрельба – это мое! Я отстрелялась даже круче, чем мальчики: из 50 попаданий 43 – точно в цель. За плечами у меня нет никакой подготовки, да и в этой дисциплине она, думаю, не нужна. Главное здесь – успокоиться, отбросить переживания. Тогда и руки не будут трястись, и видеть будешь четче. Я даже не осознавала, что я на соревновании. Мне очень понравилось участвовать. Сдача норм ГТО – нужна вещь, всем советую хотя бы раз ее опробовать.

Илья Санкин, 11 класс, 1 место в личном зачете:

- Все ребята говорят про лыжи – это самое сложное испытание. Дело даже не в длинной дистанции, которую надо пройти. Школьная программа не предусматривает большого количества уроков физкультуры. И лыжи увлекают меня не настолько, чтобы я записался в секцию. Если в школе мы будем чаще кататься, я буду очень рад.

Андрей Кочетков, 2 место в личном зачете:

- Три километра на лыжах – очень большая дистанция. Особенно трудна она для неподготовленного человека. Другие дисциплины легче, потому что их сдаешь сразу и потом отдыхаешь. Это не так выматывает. Наверное, мне просто надо тренировать выносливость, а не надеяться на быструю победу. Этим и займусь. Ведь в следующем году мне надо победить!

Полина Карамушева, центр образования №6, 1 место в личном зачете:

- Плавание – главная моя проблема. Я занималась им только в детстве, и сейчас уже растеряла все навыки. Думаю, пора возобновить занятия. Еще мне было трудно отжиматься. Я сделала 18 отжиманий, но засчитали только 14: что-то делала неправильно. Ну что ж, надо учиться!

Мария Арефьева, центр образования №6, 2 место в личном зачете:

- За минуту я сделала всего 40 упражнений на пресс. Очень недовольна этим результатом: я могу гораздо больше, просто, видимо, сказалось волнение. С отжиманиями та же история – не вышло, не сложилось. Сделала всего 6 раз, и мне за это стыдно. Буду заниматься и совершенствоваться!