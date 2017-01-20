новости
новости
Регистрация
Суд вынес приговор бывшему сотруднику администрации Тулы Сергею Шлемову

Суд вынес приговор бывшему сотруднику администрации Тулы Сергею Шлемову

Экс-чиновник обвинялся в причинении средней тяжести вреда здоровью человека и краже.

Мировой судья Пролетарского районного суда вынес приговор бывшему сотруднику администрации Тулы Сергею Шлемову.

Напомним, 17 сентября на дороге в районе Сеженского леса Шлемов вступил в перепалку с группой велосипедистов. Спустя некоторое время уже в Туле он встретил одного из велосипедистов и продолжил разбирательства. На этот раз словесный конфликт перешел в рукоприкладство. В результате драки пострадавший Василий Ш. получил перелом челюсти. Позже в полиции молодой человек заявил, что Шлемов после потасовки украл у него рюкзак.

В ходе первого заседания потерпевший заявил ходатайство о том, чтобы прекратить разбирательство по делу, так как больше не имеет претензий к Сергею Шлемову. Василий Ш. рассказал, что бывший чиновник в добровольном порядке отдал ему 200 тысяч рублей. А рюкзак пострадавший просто потерял.

По совокупности преступлений по ст. «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека» и «Кража» суд назначил Сергею Шлемову наказание в виде ограничения свободы на один год.

справка

Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений:

  • не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток,
  • не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования,
  • не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования,
  • не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях,
  • не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации.

Установление судом осужденному ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования является обязательным.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:22 +2
Другие статьи по темам
Люди
Сергей Шлемов
Место
Тула
Прочее
велосипедистысотрудник администрацииуголовное делоприговор суда

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На территории «Медвенское» расчищают дороги от снега
На территории «Медвенское» расчищают дороги от снега
В Дубенском районе совершено разбойное нападение на отделение банка
В Дубенском районе совершено разбойное нападение на отделение банка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика