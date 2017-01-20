Суд вынес приговор бывшему сотруднику администрации Тулы Сергею Шлемову

Мировой судья Пролетарского районного суда вынес приговор бывшему сотруднику администрации Тулы Сергею Шлемову.

Напомним, 17 сентября на дороге в районе Сеженского леса Шлемов вступил в перепалку с группой велосипедистов. Спустя некоторое время уже в Туле он встретил одного из велосипедистов и продолжил разбирательства. На этот раз словесный конфликт перешел в рукоприкладство. В результате драки пострадавший Василий Ш. получил перелом челюсти. Позже в полиции молодой человек заявил, что Шлемов после потасовки украл у него рюкзак.

В ходе первого заседания потерпевший заявил ходатайство о том, чтобы прекратить разбирательство по делу, так как больше не имеет претензий к Сергею Шлемову. Василий Ш. рассказал, что бывший чиновник в добровольном порядке отдал ему 200 тысяч рублей. А рюкзак пострадавший просто потерял.

По совокупности преступлений по ст. «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека» и «Кража» суд назначил Сергею Шлемову наказание в виде ограничения свободы на один год.

справка

Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений:

не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток,

не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования,

не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования,

не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях,

не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации.

Установление судом осужденному ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования является обязательным.