В страшном ДТП в Алексинском районе погибли двое мужчин

Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

Еще три человека госпитализированы.

31 декабря в Алексинском районе произошла авария. В 9.00 в дежурную часть УМВД России поступило сообщение, что на 28 км автодороги «Тула-Алексин» столкнулись «Киа Серато» и «Мицубиси Лансер».

По предварительной информации, водитель «Киа», двигаясь в направлении областного центра, не выбрал безопасную скорость и на повороте выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении «Мицубиси».

В результате ДТП два пассажира «Мицубиси» и «Киа» (мужчины) от полученных травм скончались.

Остальные три человека, находившиеся в этих транспортных средствах, с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий аварии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.