Сбитый поездом юноша мог переходить пути в наушниках

Следователи полагают, что 16-летний молодой человек переходил пути по пешеходному настилу, но из-за наушников не услышал звук приближающегося состава.

В группе Московского вокзала Тулы в соцсети появились подробности трагедии, произошедшей вечером 27 декабря. Напомним, на 216-м км недалеко от станции «Щёкино» поезд насмерть сбил молодого человека.

Согласно информации в сообществе со ссылкой на Юго-Западный следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ, погибшему юноше — жителю Щёкино — было 16 лет. Он погиб на месте еще до приезда врачей.

Следователи полагают, что парень переходил пути по пешеходному настилу, однако из-за наушников не услышал звук приближающегося состава.



По данному факту проводится доследственная проверка.