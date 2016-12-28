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Сбитый поездом юноша мог переходить пути в наушниках

Сбитый поездом юноша мог переходить пути в наушниках

Следователи полагают, что 16-летний молодой человек переходил пути по пешеходному настилу, но из-за наушников не услышал звук приближающегося состава.

В группе Московского вокзала Тулы в соцсети появились подробности трагедии, произошедшей вечером 27 декабря. Напомним, на 216-м км недалеко от станции «Щёкино» поезд насмерть сбил молодого человека.

Согласно информации в сообществе со ссылкой на Юго-Западный следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ, погибшему юноше — жителю Щёкино — было 16 лет. Он погиб на месте еще до приезда врачей.

Следователи полагают, что парень переходил пути по пешеходному настилу, однако из-за наушников не услышал звук приближающегося состава.


По данному факту проводится доследственная проверка.

 

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 18:59 +1
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Тульская область
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