«Исторический центр Тулы» спрячут под купол

Одновременно изучаются записи камер видеонаблюдения. Чтобы найти вандала, повредившего один из элементов скульптуры, готовится заявление в полицию.

Тревогу 21 декабря забили жители, проходившие мимо скульптурной композиции «Исторический центр Тулы 1913 года». Они обратили внимание, что композиция покрылась ржавчиной, а на одной из колоколен отломали шпиль.

По факту публикации в СМИ администрация Тулы инициировала изучение камер видеонаблюдения, которые установлены на территории сквера. После будет направлено заявление в полицию.

«Уборку скульптуры от снега и наледи регулярно осуществляет главное управление по Советскому территориальному округу, проводится обработка элементов скульптуры от ржавчины (работы выполняются после консультации с автором проекта Мариной Логуновой)», – уточнили в пресс-службе администрации города.

Пока же идут поиски вандала, повредившего композицию, в администрации Тулы начали разрабатывать проект защитного купола над скульптурой. О сроках его установки не сообщается.