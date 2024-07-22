Пропавшую в Тульской области девочку нашли живой

Об этом сообщили поисковики.

Пропавшую в поселке Бородинском Киреевского района А. нашли живой. Девочке — 12 лет.

Об этом сообщили волонтеры «Поиск 71». Подробности поисков не уточняются.

Напомним, о пропаже ребенка сообщили утром 22 июля.