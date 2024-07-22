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До конца года в Узловой отремонтируют 3 километра водопровода

До конца года в Узловой отремонтируют 3 километра водопровода

Об этом стало известно в ходе очередного оперативного совещания в региональном правительстве.

В Узловой на постоянной основе ведется мониторинг по аварийным ситуациям в сфере водоснабжения. Это связано с тем, что в данном муниципальном образовании наблюдается высокий износ сети водоснабжения — за последний год зафиксировано порядка 30 инцидентов.

В связи с этим до конца 2024 года в Узловой отремонтируют порядка трех километров водопровода.

Напомним, жители Узловского района не раз сообщали в Ситуационный центр губернатора о проблемах с водоснабжением. Люди жаловались на слабый напор воды, аварийные отключения, ржавчину и неприятный запах. 

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