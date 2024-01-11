Милая кошечка мечтает стать домашней

Для кого-то новогоднее чудо – это дальнее путешествие, деликатесы или дорогой подарок. А для этой маленькой девочки новогоднее чудо – это дом. Она мечтает о простом доме, в котором тепло и сытно. О доме, в котором ее любят.

Совсем недавно эту кошечку хотели отдать в приют, но там еще меньше шансов найти хозяина.

Кошечке всего три месяца. Характер малышковый, а мудрость в глазах, как у взрослой.

Обработана от паразитов. Лоток без промахов.

Если вы давно мечтали о такой красотке, звоните по тел. 8-906-627-85-00.

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