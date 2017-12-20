блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Кошки «осиротели» и им грозит усыпление

Кошки «осиротели» и им грозит усыпление

Несколько дней назад на Красноармейском проспекте сбили насмерть бабушку. Об этом писали на Myslo.

У бабули нет родственников, но у неё осталось 15 кошек. Соседи поставили на уши администрацию, что кошки кричат в квартире. Администрация кошек отправила в «Континент +» на усыпление.

Но кошки не виноваты в трагической гибели хозяйки, и пока им временно дали шанс выжить.



Животные почти все возрастные. Все стерилизованы и кастрированы. В лоток ходят.

СРОЧНО ИЩЕМ ДОМ ДЛЯ НИХ!

На фото не все животные…

Телефон: 8 (910) 559-19-74.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +1
Помогите котику попасть домой!
Помогите котику попасть домой!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.