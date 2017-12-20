Кошки «осиротели» и им грозит усыпление

Несколько дней назад на Красноармейском проспекте сбили насмерть бабушку. Об этом писали на Myslo.



У бабули нет родственников, но у неё осталось 15 кошек. Соседи поставили на уши администрацию, что кошки кричат в квартире. Администрация кошек отправила в «Континент +» на усыпление.

Но кошки не виноваты в трагической гибели хозяйки, и пока им временно дали шанс выжить.





Животные почти все возрастные. Все стерилизованы и кастрированы. В лоток ходят.

СРОЧНО ИЩЕМ ДОМ ДЛЯ НИХ!

На фото не все животные…

Телефон: 8 (910) 559-19-74.