Помогите котику попасть домой!

Вчера, 6 декабря, в самый снегопад повстречала этого котика на трамвайной остановке Агеева. Бедняжка бросался под ноги и плакал. Похоже, котик домашний и потерялся. Сейчас он на передержке, о нем хорошо заботятся, но, может быть, кто-то его видел раньше, знает его хозяев, а, может, скучает без домашнего любимца?

Помогите зверушке!!!