Помогите котику попасть домой!
Вчера, 6 декабря, в самый снегопад повстречала этого котика на трамвайной остановке Агеева. Бедняжка бросался под ноги и плакал. Похоже, котик домашний и потерялся. Сейчас он на передержке, о нем хорошо заботятся, но, может быть, кто-то его видел раньше, знает его хозяев, а, может, скучает без домашнего любимца?
Помогите зверушке!!!
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