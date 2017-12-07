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Зверьё моё
Помогите котику попасть домой!

Помогите котику попасть домой!

Вчера, 6 декабря, в самый снегопад повстречала этого котика на трамвайной остановке Агеева. Бедняжка бросался под ноги и плакал. Похоже, котик домашний и потерялся. Сейчас он на передержке, о нем хорошо заботятся, но, может быть, кто-то его видел раньше, знает его хозяев, а, может, скучает без домашнего любимца? 
Помогите зверушке!!!

Автор: nat13, сегодня, в 16:24 +12
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