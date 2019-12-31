Встречаем Новый год без последствий для питомцев

Новый год – праздник, которому радуются только люди, для животных же это самый настоящий стресс. Ветеринары отмечают, что в новогодние каникулы количество обращений возрастает в разы. Если следовать советам ветеринаров, то праздники пройдут без последствий.

Так, при взрыве салюта или петарды животные могут сильно испугаться. В панике собаки срываются с поводка, кошки выпрыгивают в окна или выбегают из квартиры. Но самое страшное, что испуг может негативно сказаться на здоровье пушистого питомца.

Ветеринар клиники «Друг»:

Ольга Черникова – У кошки от испуга может развиться цистит, а у собак – сердечный приступ. Если после взрыва петарды собака неестественно взвизгнула, часто дышит, опустила вниз голову, ведет себя беспокойно, возможно, ей срочно нужна помощь медиков. Если животное просто сильно напугано, то надо создать спокойную атмосферу дома, можно дать ему успокоительное. А вот жалеть, брать на руки животное не стоит, чтобы не формировать привычку бояться. Либо не обращать внимание на питомца и дать ему время успокоиться самому, либо попытаться отвлечь – например, поиграть с ним.

Не меньшую опасность для животных представляют елочные украшения, в частности дождик.

Врач ветклиники «Друг»:

Оксана Некрасова – Обнаружив, что животное проглотило украшение, не следует пытаться извлечь его самостоятельно. Необходимо сразу же обратиться за помощью в ветеринарную клинику. В большинстве таких случаев необходима оперативная помощь. Точно так же надо поступить, если собака раскусила стеклянную елочную игрушку, кошку ударило током от гирлянды, и в любом другом случае, угрожающем здоровью и жизни вашего любимца.

Тем, у кого дома есть домашние животные или птицы, не следует оставлять без присмотра праздничный стол и тем более не угощать их яствами, особенно если ваш хвостатый друг привык есть специальный корм.

В этом случае лакомство с праздничного стола может обернуться несварением и другими проблемами. Если вы хотите побаловать своего любимца, купите ему какое-нибудь лакомство в специализированном магазине, благо выбор сейчас огромный.