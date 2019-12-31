Встречаем Новый год без последствий для питомцев
Новый год – праздник, которому радуются только люди, для животных же это самый настоящий стресс. Ветеринары отмечают, что в новогодние каникулы количество обращений возрастает в разы. Если следовать советам ветеринаров, то праздники пройдут без последствий.
Так, при взрыве салюта или петарды животные могут сильно испугаться. В панике собаки срываются с поводка, кошки выпрыгивают в окна или выбегают из квартиры. Но самое страшное, что испуг может негативно сказаться на здоровье пушистого питомца.
Ветеринар клиники «Друг»:
Ольга Черникова
Не меньшую опасность для животных представляют елочные украшения, в частности дождик.
Врач ветклиники «Друг»:
Оксана Некрасова
Тем, у кого дома есть домашние животные или птицы, не следует оставлять без присмотра праздничный стол и тем более не угощать их яствами, особенно если ваш хвостатый друг привык есть специальный корм.
В этом случае лакомство с праздничного стола может обернуться несварением и другими проблемами. Если вы хотите побаловать своего любимца, купите ему какое-нибудь лакомство в специализированном магазине, благо выбор сейчас огромный.