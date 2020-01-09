Кошки, спасенные из жуткой квартиры, благодарят читателей Myslo

Историю спасения 30 кошек мы рассказывали в июле. Тогда животным требовалась медицинская помощь, а денег у волонтеров не было. Читатели подключились к решению проблемы и собрали несколько десятков тысяч рублей.

– Только благодаря вам, дорогие наши помощники, мы смогли погасить долги, отправить кошек на необходимые обследования и закупить корм и наполнитель. Многие приезжали к хвостам лично: привозили подарки, играли, уделяли им время, – это очень ценно! – говорит Надежда, волонтер, помогающая спасенным кошкам.

К сожалению, успехами в пристройстве пока похвастаться нельзя: за пять месяцев домой уехал только один котик. Но абсолютно каждый из тех, кто сейчас живет на передержке, нуждается в любви и заботе.

В ближайших постах блога мы познакомим вас с постояльцами передержки, которые ищут дом, и надеемся, что в эти рождественские дни произойдет хотя бы еще одно чудо.

Кстати, помощь животным тоже остается актуальной. Нужно каждый месяц оплачивать их передержку, покупать корм и наполнитель. Если вы хотите помочь котикам, звоните Надежде по тел. 8-920-773-39-18.