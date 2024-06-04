Спокойная кошечка ищет дом

Спокойная, добрая и очень ласковая кошечка ищет дом. Совершенно ненавязчива, поэтому не доставит хлопот. Будет чутким другом и компаньоном.

Кошке около трех лет. Стерилизована, обработана от паразитов. Ходит в лоток без промахов.

Находится в Новомосковске.

Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

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