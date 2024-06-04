Тайские котята оказались на улице

У волонтеров Новомосковска свежее поступление. Кто-то выбросил на улицу котят, похожих на тайских. Они в шоке, и вряд ли выживут в таких условиях.

По некоторой информации, котята родились у домашней кошки, но пристроить их решили таким экстравагантным способом.

Ребятам срочно нужен дом. Может кто-то мечтал о «тайчике»?

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