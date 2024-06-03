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Ластик десять лет ждет хозяина в приюте

Ластик десять лет ждет хозяина в приюте

Ластика почему-то никто не замечает. В 2014 году его привезли в тульский приют «Любимец» после автотравмы. И вот уже десять лет он живет там и не знает настоящей любви.

У Ластика никогда не было ни дома, ни хозяина. Он сначала с людьми даже общаться не умел: проявлял характер, не доверял, кусался. Сейчас же нет собаки милее, чем этот парень.

10 лет – не такая уж глубокая старость. Может у Ластика еще есть шанс?

Возможно где-то ходит и грустит тот самый Человек Ластика? 

На случай, если вы готовы подарить Ластику дом, вот вам контакты «Любимца: 

Тула, ул. Набережная, 3.

Тел.: +7 (4872) 71-11-27, +7-920-277-00-02, +7-920-270-90-26.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
вчера, в 17:00 0
 

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