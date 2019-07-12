Помогите найти хозяина лайки
В районе поселка Горелки в Туле найдена восточно-сибирская лайка. Люди, нашедшие собаку, просят помощи в поиске старых или новых хозяев.
Если вы хотите взять собаку или знаете ее прежних хозяев, звоните по тел. 8-953-426-32-21 (Ольга).
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