Помогите найти хозяина лайки

В районе поселка Горелки в Туле найдена восточно-сибирская лайка. Люди, нашедшие собаку, просят помощи в поиске старых или новых хозяев.

Если вы хотите взять собаку или знаете ее прежних хозяев, звоните по тел. 8-953-426-32-21 (Ольга).