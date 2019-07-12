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Помогите найти хозяина лайки

Помогите найти хозяина лайки

В районе поселка Горелки в Туле найдена восточно-сибирская лайка. Люди, нашедшие собаку, просят помощи в поиске старых или новых хозяев. 

Если вы хотите взять собаку или знаете ее прежних хозяев, звоните по тел. 8-953-426-32-21 (Ольга).

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 11:19 +7
Помогите найти кота!
Помогите найти кота!
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