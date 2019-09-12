Кто потерял белых голубей?
В Туле в районе домов №28 и 28-а по улице Вильямса уже несколько дней обитают два красивых белых свадебных голубя. Видимо, они потерялись.
Местные жители опасаются, что этих птиц могут разорвать собаки или съесть коты.
Если вы знаете, чьи это голуби, обращайтесь по телефону 8(920)7580087, Евгения Матвеевна.
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