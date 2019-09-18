Котятам и щенкам со стройки нужен дом

На одной из строительных площадок города в начале августа родились котята и щенки. И сейчас они срочно ищут дом. Малыши в опасности, двоих котят уже загрызли собаки.

Оставшиеся трое котят сейчас живут на передержке, а щенки по-прежнему остаются на улице.

Все оставшиеся котята – девочки: две трехцветные и одна серо-голубая полосатая. Их мама прекрасная крысоловка. Котята социально адаптированы, но несколько напуганы.

Присмотритесь к этим мордашкам. Может быть среди них ваш будущий любимец?

Щенята: два черных мальчика и кремовая девочка.

Мама размером со спаниеля, детки, скорее всего, будут такими же или чуть больше.



Мама щенков размером примерно со спаниеля.

И взрослая собака и щенки очень общительные и звонкие!

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