Домашнюю кошку выкинули на улицу

Эту кошку выкинули из квартиры в Левобережном. По словам людей, которые подобрали беднягу, от кошки избавились потому, что квартира новая, а кошка «старая»… а кошке всего 3 года.

Кошка, когда оказалась на улице, была в течке, и с улицы её уже временно приютили беременную. Стерилизовали.



Котейка оказалась очень домашняя и ласковая. А когда к ней в компанию принесли котят, найденных в коробке в мусорном баке, она их «удочерила».

Возьмите к себе эту кошку!

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