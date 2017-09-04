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Домашнюю кошку выкинули на улицу

Домашнюю кошку выкинули на улицу

Эту кошку выкинули из квартиры в Левобережном. По словам людей, которые подобрали беднягу, от кошки избавились потому, что квартира новая, а кошка «старая»… а кошке всего 3 года.

Кошка, когда оказалась на улице, была в течке, и с улицы её уже временно приютили беременную. Стерилизовали.

Котейка оказалась очень домашняя и ласковая. А когда к ней в компанию принесли котят, найденных в коробке в мусорном баке, она их «удочерила».

Возьмите к себе эту кошку!

Телефон: 8 (910) 941-86-94, 8 (953) 436-24-66, Наталья.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 11:00 +12
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