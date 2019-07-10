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Зверьё моё
Хаски пристраивается в добрые руки

Хаски пристраивается в добрые руки

Добрый, красивый, ласковый...достоинства этого пса можно перечислять долго. Но скажем честно: у этого обаятельного парня есть одна особенность. Когда Кай остается один в вольере, он воет. Это свойственно его породе, но, возможно, именно из-за этой особенности собака и оказалась на улице.

Кай отдается людям, готовым работать с кинологом, или знающим породу. Этот пес прошел тяжелый путь, поэтому ему нужен дом раз и навсегда.

Каю около года, он обработан от паразитов и будет кастрирован.

Сейчас Кай находится в приюте «Континент+». Чтобы познакомиться с ним, приезжайте по адресу: Тула, поселок Сергиевский, ул. Садовая, 1. Часы приема с 10.00 до 16.30 в будни.

Или звоните по тел. 8-953-959-16-18 (Полина), 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина).

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:25 +8
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