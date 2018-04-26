В Пролетарском районе найдена овчарка

В Пролетарском районе найдена немецкая овчарка.

Девочка, очень умная, знает команды, приучена к выгулу.

На ней коричневый кожаный ошейник без адресника.

Ищем старых или новых хозяев! Срочно!

Телефон: 8 (910) 158-87-50.