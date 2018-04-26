В Пролетарском районе найдена овчарка
В Пролетарском районе найдена немецкая овчарка.
Девочка, очень умная, знает команды, приучена к выгулу.
На ней коричневый кожаный ошейник без адресника.
Ищем старых или новых хозяев! Срочно!
Телефон: 8 (910) 158-87-50.
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