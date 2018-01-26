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Зверьё моё
Доброй собаке очень нужен дом

Доброй собаке очень нужен дом

В середине января эту собаку нашли на одной из улиц Тулы. Она сидела и преданно заглядывала всем в глаза. Собака была в ошейнике с адресником. Нашедшие позвонили по номеру телефона, и оказалось, что собака бездомная. Одна девушке просто дает ей приют на ночь и подкармливает, одновременно пытаясь найти ей дом.

Собака напоминает плюшевого мишку. Но главное, она очень контактная,  доверяет человеку, и со слов девушки, очень любит детей.

Собака чем-то похожа на ньюфаундленда и по внешности и по характеру, но менее крупная. Эта собака - девочка, стерилизована.

Ей очень нужен дом и человек. Пожалуйста, обратите
на неё внимание.

Фотографии были сделаны дома специально для объявления. На сегодняшний день (26.01.2018) собака по прежнему на улице, а значит в опасности.

Звоните по тел. 8 (963) 228-48-02, Елена.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 12:39 +15
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