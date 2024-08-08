Щенка обижают дворовые собаки

Этого малыша подкинули во двор. Взрослые местные собаки его не приняли и обижают. Неравнодушные люди отвезли щенка в ветклинику, его проверили. Сказали, что песик здоров, и проглистогонили. Через десять дней собаку поведут на первую прививку.

Самое время найти дом этому щенку. Ему около четырех месяцев, весит он 11 кг. Присмотритесь, вдруг это ваш будущий друг?

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