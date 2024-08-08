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Щенка обижают дворовые собаки

Щенка обижают дворовые собаки

Этого малыша подкинули во двор. Взрослые местные собаки его не приняли и обижают. Неравнодушные люди отвезли щенка в ветклинику, его проверили. Сказали, что песик здоров, и проглистогонили. Через десять дней собаку поведут на первую прививку.

Самое время найти дом этому щенку. Ему около четырех месяцев, весит он 11 кг. Присмотритесь, вдруг это ваш будущий друг?

Все вопросы по тел. +7-963-226-56-24 (Надежда).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
вчера, в 17:00 0

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