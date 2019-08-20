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Помогите найти хозяина кошки

Помогите найти хозяина кошки

15 августа в Скуратово на ул. Володарского, 16 в кустах была найдена кошка. Она не могла встать (вероятно, после автотравмы), тело было покрыто опарышами. Волонтер отвезла животное в ветклинику. 

У волонтера и ветеринаров есть основание считать, что кошка была домашней: у нее подстрижены когти и почищены уши. 

Пожалуйста, помогите найти хозяина животного. Кошке требуется операция и дальнейшее лечение.

Если вы знаете хозяина кошки, звоните по тел.  8-953-971-13-28.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 11:12 +8
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