Помогите найти хозяина кошки

15 августа в Скуратово на ул. Володарского, 16 в кустах была найдена кошка. Она не могла встать (вероятно, после автотравмы), тело было покрыто опарышами. Волонтер отвезла животное в ветклинику.

У волонтера и ветеринаров есть основание считать, что кошка была домашней: у нее подстрижены когти и почищены уши.

Пожалуйста, помогите найти хозяина животного. Кошке требуется операция и дальнейшее лечение.

Если вы знаете хозяина кошки, звоните по тел. 8-953-971-13-28.

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