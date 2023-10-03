В жизни так бывает. Нам с Маркизом без вас не справиться.

Друзья мои, подписчики и просто читатели, те, кто меня знает лично, кто просто видел или слышал, а может быть не знает , но сейчас читает этот пост.

Вот как -то так получилось, что я стала соломинкой спасения для молодого бездомного кота , помогая ему выжить и остаться в этом мире еще много долгих кошачьих лет.

История этого кота печальна и похожа на миллион подобных историй таких же выброшенных , преданных человеком, котов и кошек. Около месяца назад нашей улице объявился неизвестно откуда взявшийся молодой кот. По чистым носочкам на его лапках и человекоориентированности было понятно что кот был раньше дома и имел своего человека, а сейчас стал не нужен. Можно было пройти мимо , когда он шел за мной и мяукал, можно было делать вид что его нет, когда он холодными ночами спал, свернувшись на брезенте под железным навесом… можно, но я не смогла. Но вот тогда я поняла, что кот просто пришел ко мне за помощью. Ему больше видимо не к кому было идти. Он был серьезно болен, вместо дыхания кот издавал жуткий хрип, а оставленная ему еда и вода были не тронуты. Проклиная свою добродетель, понимая что если сейчас что -то срочно не предпринять, то кот умрет, я, запихнув кота в имеющуюся дома переноску, отправилась в ветклинику. Время было позднее, вариантов у нас было немного, ситуация утра не ждала.

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Кот был в таком ужасном состоянии, что кроме как стационар и организация интенсивной помощи речи ни о чем не шло. Он уже почти не мог дышать, а лекарство для контраста при рентгене просто не проходило дальше рта. Коту были экстренно установлена трубка для дыхания (трахеостома) , затем для еды и воды (гастростома). Уколы, где-то 10-12 штук в день, капельницы, принудительная подача кислорода коту в бокс … и вот кот начал дышать без хрипа, пытаться есть , пить самостоятельно, несмотря на еще ужасные по показателям анализы. Что ж ,мы не опускаем руки. Мы боремся за его жизнь . Мы это я, кот и конечно ветврачи.

Мы до последнего надеялись, что это всего лишь ларингит и еще чуть -чуть и кот поправится и опять скоро будет ходить и назидательно мяукать вслед. Но беда не приходит одна. Один из анализов показал наличие у кота вирусной лейкемии кошек (ВЛК) . Кто ,как и я , ранее никогда не сталкивался с этим поясню-эта болезнь не лечится, с ней просто живут 3..5..10 лет. Нужно лишь своевременно сдавать анализы и выполнять иммунно- поддерживающую терапию. И главное условие -никакого контакта со здоровыми кошками.

Бросать на пол пути кота, который поверил? Нет, я не смогу. Слишком много вложено сил.. душевных, моральных, физических.

И как пишут в таких случаях- ситуация SOS, критическая, помогите. Но я бы напишу- ситуация разрывает сердце. С одной стороны нельзя отступать в борьбе за жизнь этого кота, нельзя предать его, а с другой стороны стоят финансы, которых катастрофически не хватает на его лечение. Я взяла вначале на себя единолично финансовое бремя лечения этого кота, но, к сожалению, мои финансы не безграничны. На сегодняшний день мной потрачено на все манипуляции по Маркизу в клинике 33812 рублей и это без стоимости лечебного корма для него. А впереди нас ждет еще долгая дорога к жизни. Я уже не вытяну по финансам лечение кота. Поэтому мы с Маркизом вас умоляем, если у вас есть возможность -помогите пожалуйста. Без вас нам никак не справиться.

Для помощи Маркизу мной открыт специальный счет:

Получатель: Антонова Светлана Владимировна

Номер счёта: 40817810966006161220

Банк получателя: ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 047003608

Корреспондентский счёт: 30101810300000000608

ИНН: 7707083893

Почтовый адрес банка: г.Тула, проспект Ленина, 112