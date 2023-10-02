В Туле пропал далматинец Рафаэль

30 сентября в Туле в районе Зеленстроя потерялся далматинец по кличке Рафаэль.
Его очень ждут дома. Пес добродушный, ласковый, не кусается.
Нашедшему - вознаграждение!
Если вы видели собаку или владеете какой-то информацией, позвоните по тел. 8-953-966-64-69.
Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!