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Зверьё моё
Помогите, пожалуйста!!!

Помогите, пожалуйста!!!

Доброго времени суток, дорогие читатели.

Обращаюсь с надеждой, что может кто-то сможет помочь бездомному коту. Кот заболел. Его надо отвезти в ветклинику. Я оплачу такси, прием ветврача, лечение на сколько смогу. 

История банальна. Около месяца назад к нам на улицу, а точнее  к нашему дому пришел кот. Судя по его исхудавшему  виду, он бродил по улице уже давно, а судя по его контактности, мурчанию и "разговорчивости" ранее он был домашним. Не знаю почему он выбрал наш участок. У меня кот, кошка, собака. И они не очень -то приветливо его встретили. А вот  соседи готовы были его приютить. Но почему-то  кот выбрал то, что выбрал. Его все вокруг кормили, поили, все было отлично. Но вот несколько дней назад кот вместо мяуканья захрипел. Сейчас дышит с хрипами, отказывается от еды, воды. Он или подавился чем -то твердым типа кость, хотя прощупывая руками я тактильно ничего не обнаружила, или сильно простыл.

Очень прошу, неравнодушных , кто может помочь, отвезти его на прием к ветврачу. Как ранее я писала- я оплачу такси, прием ветврача, лечение. Сама я не могу это сделать по субъективным причинам. Но кот погибнет, если ему не помочь. И да, если он. дай бог , выживет, то  после лечения пристройство есть, все те же соседи не против его забрать домой.  

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вчера, в 10:03 +10
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