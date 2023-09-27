Помогите, пожалуйста!!!

Доброго времени суток, дорогие читатели.

Обращаюсь с надеждой, что может кто-то сможет помочь бездомному коту. Кот заболел. Его надо отвезти в ветклинику. Я оплачу такси, прием ветврача, лечение на сколько смогу.

История банальна. Около месяца назад к нам на улицу, а точнее к нашему дому пришел кот. Судя по его исхудавшему виду, он бродил по улице уже давно, а судя по его контактности, мурчанию и "разговорчивости" ранее он был домашним. Не знаю почему он выбрал наш участок. У меня кот, кошка, собака. И они не очень -то приветливо его встретили. А вот соседи готовы были его приютить. Но почему-то кот выбрал то, что выбрал. Его все вокруг кормили, поили, все было отлично. Но вот несколько дней назад кот вместо мяуканья захрипел. Сейчас дышит с хрипами, отказывается от еды, воды. Он или подавился чем -то твердым типа кость, хотя прощупывая руками я тактильно ничего не обнаружила, или сильно простыл.

Очень прошу, неравнодушных , кто может помочь, отвезти его на прием к ветврачу. Как ранее я писала- я оплачу такси, прием ветврача, лечение. Сама я не могу это сделать по субъективным причинам. Но кот погибнет, если ему не помочь. И да, если он. дай бог , выживет, то после лечения пристройство есть, все те же соседи не против его забрать домой.