Как уберечь собаку от обострения болезней в холодное время года

Осень в Туле, наконец, вступила в свои права. Низкие температуры, высокая влажность, дождливая и ветреная погода – все это оказывает влияние на наших четвероногих друзей. В холодное время года собаководам следует быть более внимательными к братьям меньшим, чтобы избежать неприятностей.

– Осенью собаки, как и мы, подвержены риску различных заболеваний. Из-за колебания температуры, непогоды, ослабленного иммунитета состояние здоровья питомца может ухудшиться. Поэтому очень важно заниматься профилактикой и быть внимательным к любым изменениям в поведении собаки, – отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Клещи и блохи

Ошибочно считать, что вместе с летом уходит опасность подцепить клеща или блох. Клещи отлично адаптируются под осенний климат. Влажная, не совсем холодная погода – наиболее благоприятный климат для паразитов.

Обрабатывать собаку от клещей нужно до наступления стойких заморозков. Не забывайте о том, что блохи могут быть опасны и зимой, собака может встретиться с ними в подъезде вашего дома. Лучше всего обрабатывать питомца от паразитов круглый год.

Переохлаждение

Долгая прогулка в дождливую и ветреную погоду может стать причиной переохлаждения питомца. В зоне риска собаки без шерсти, короткошерстные и коротколапые питомцы, беременные животные, щенки, пожилые собаки, а также питомцы с хроническими заболеваниями и недостаточным весом.

Если у собаки появились дрожь и озноб на прогулке, она переступает с лапы на лапу или поджимает их под себя, стоит возвращаться домой, чтобы не допустить переохлаждения любимца.

Инфекции

Речь идёт не только о простуде в привычном понимании. Осенью собака подвержена риску инфекционных заболеваний. Например, инфекционный трахеобронхит, который является сезонным заболеванием, как и вирус гриппа у человека. Инфекционный трахеобронхит – совокупность воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, имеющих вирусную или бактериальную природу. Болезни передаются воздушно-капельным путем, а заражение может произойти как во время прогулки, так и при нахождении питомца в местах большого скопления животных.

Аллергия

Осенью у собак могут обостряться хронические заболевания, в том числе дерматологические. У питомца может начаться аллергия или атопический дерматит. Можно наблюдать сухость кожи, покраснения, зуд и даже небольшие язвы. Чтобы этого избежать, старайтесь внимательно осматривать питомца, а также минимизируйте контакт лап с грязью и лужами, в которых собираются вредные вещества. Чаще мойте собаку и ухаживайте за шерстью.

Чтобы осень прошла для собаки без серьезных последствий, уделяйте должное внимание ее здоровью. Комплексная вакцинация, плановая обработка от эктопаразитов и своевременные визиты к ветеринарному врачу помогут избежать многих заболеваний. Внимание со стороны собаковода к условиям содержания питомца и процессу ухода за ним обеспечат комфорт и безопасность даже в самую холодную погоду.

Фото Алексея Пирязева.

Информация предоставлена Российской Кинологической Федерации.