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Далматинец Смайл ищет хозяина

Далматинец Смайл ищет хозяина

К сожалению, даже породистые собаки иногда оказываются в приюте. Так и произошло со Смайлом. Он активный, любит общение с человеком и прогулки на свежем воздухе.

Смайл – отличный охранник, он мужественный и не даст в обиду ни себя, ни членов семьи, но при этом он не демонстрирует агрессию. 

С собаками дружит выборочно. 

Смайлу 2 года. Он здоров, привит, обработан от паразитов, имеет ветеринарный паспорт. 

Пристраивается в частный дом, людям, понимающим породу. Ему нужны заботливые и серьезные хозяева.

Находится в отлове «Континент+». Приезжайте знакомиться, звоните: 8-953-971-13-28 (Юлия).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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