Далматинец Смайл ищет хозяина

К сожалению, даже породистые собаки иногда оказываются в приюте. Так и произошло со Смайлом. Он активный, любит общение с человеком и прогулки на свежем воздухе.

Смайл – отличный охранник, он мужественный и не даст в обиду ни себя, ни членов семьи, но при этом он не демонстрирует агрессию.

С собаками дружит выборочно.

Смайлу 2 года. Он здоров, привит, обработан от паразитов, имеет ветеринарный паспорт.

Пристраивается в частный дом, людям, понимающим породу. Ему нужны заботливые и серьезные хозяева.

Находится в отлове «Континент+». Приезжайте знакомиться, звоните: 8-953-971-13-28 (Юлия).

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