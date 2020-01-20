Срочно нужна передержка для кошек

Ситуация критическая. В начале января к волонтерам обратились родственники пожилой тулячки, у которой дома было 15 кошек. Женщину забрали в Москву, по состоянию здоровья она больше не может обслуживать себя и питомцев. У родственников аллергия на шерсть, кошки им не нужны. Животным дали воды и еды на неделю и закрыли их в доме.

Когда волонтеры зашли в жилище, они были в шоке: большинство кошек были больны, без зубов и с плохим зрением. Началась настоящая операция по спасению из этого кошачьего ада. Подробности здесь.

Несколько кошек пристроили в добрые руки, некоторых определили на временные передержки. Но 8 животных просто некуда пристроить, остался последний день, и кошек выпустят на улицу.

Волонтеры вынуждены обратиться к тулякам за помощью. Кошкам нужно теплое помещение, в идеале сразу дом.

На улице без зубов и с плохим зрением они не выживут. Если у вас или ваших знакомых есть отапливаемый гараж или дача и вы готовы приютить кошек хотя бы на два месяца, свяжитесь с волонтером Юлией Пяловой по тел. 8-953-971-13-28.

Кошкам также нужны кураторы и финкураторы. Подробности истории здесь.