Трыков Павел, 19 лет
Открывает «мужской сезон» в этом году молодой студент ТулГУ Павел. Он знает, как одеться стильно и завоевать женские сердца!
Eisenberg Paris — это явно мой аромат! Очень долго искал нечто такое, и нашел! Вот уже полгода пользуюсь только им.
Из любимых вещей я отметил бы мои чёрные джинсы, рубашки. Но больше всего обожаю свои кроссовки. В моем гардеробе их огромное количество.
Образ:
Bershka — Куртка
Zara-man — джинсы
Mont black — портмоне
Белые Adidas Originals Tubular Doom S80509
Цепочка — подарок
Лично для меня мода и стиль — это совокупность привычек, вкусов и одежды в определённый момент времени.
Мне нравятся люди, которые одеваются стильно.
Можно сказать, что именно они вдохновляют меня создавать образы как повседневные, так и «на выход».
Фавориты среди магазинов — Zara, H&M. Хороший ассортимент, цены доступные. Уверен, многие одеваются здесь.
Из аксессуаров я предпочитаю портмоне, а в летнее время добавляю обычно очки.
В моем гардеробе много черных вещей. Я люблю надевать все черное, разбавляя яркими (или белыми) деталями. В черном есть что-то загадочное, я совершенно не считаю этот цвет мрачным.