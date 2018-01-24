блоги
блоги
Регистрация
Уличная мода
Трыков Павел, 19 лет

Трыков Павел, 19 лет

Открывает «мужской сезон» в этом году молодой студент ТулГУ Павел. Он знает, как одеться стильно и завоевать женские сердца!

 

Eisenberg Paris — это явно мой аромат! Очень долго искал нечто такое, и нашел! Вот уже полгода пользуюсь только им.

Из любимых вещей я отметил бы мои чёрные джинсы, рубашки. Но больше всего обожаю свои кроссовки. В моем гардеробе их огромное количество.

Образ:
Bershka — Куртка
Zara-man — джинсы
Mont black — портмоне
Белые Adidas Originals Tubular Doom S80509
Цепочка — подарок

 

Лично для меня мода и стиль — это совокупность привычек, вкусов и одежды в определённый момент времени.

Мне нравятся люди, которые одеваются стильно.

Можно сказать, что именно они вдохновляют меня создавать образы как повседневные, так и «на выход».

Фавориты среди магазинов — Zara, H&M. Хороший ассортимент, цены доступные. Уверен, многие одеваются здесь.

Из аксессуаров я предпочитаю портмоне, а в летнее время добавляю обычно очки.

В моем гардеробе много черных вещей. Я люблю надевать все черное, разбавляя яркими (или белыми) деталями. В черном есть что-то загадочное, я совершенно не считаю этот цвет мрачным.

 

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
показать все фотографии
Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 10:53 +6

«Уличная мода»

Подписаться на обновление в блоге.

Ксения Суркова, 19 лет
Ксения Суркова, 19 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.