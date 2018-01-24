Трыков Павел, 19 лет

Открывает «мужской сезон» в этом году молодой студент ТулГУ Павел. Он знает, как одеться стильно и завоевать женские сердца!

Eisenberg Paris — это явно мой аромат! Очень долго искал нечто такое, и нашел! Вот уже полгода пользуюсь только им.

Из любимых вещей я отметил бы мои чёрные джинсы, рубашки. Но больше всего обожаю свои кроссовки. В моем гардеробе их огромное количество.

Образ:

Bershka — Куртка

Zara-man — джинсы

Mont black — портмоне

Белые Adidas Originals Tubular Doom S80509

Цепочка — подарок

Лично для меня мода и стиль — это совокупность привычек, вкусов и одежды в определённый момент времени.

Мне нравятся люди, которые одеваются стильно.

Можно сказать, что именно они вдохновляют меня создавать образы как повседневные, так и «на выход».

Фавориты среди магазинов — Zara, H&M. Хороший ассортимент, цены доступные. Уверен, многие одеваются здесь.

Из аксессуаров я предпочитаю портмоне, а в летнее время добавляю обычно очки.

В моем гардеробе много черных вещей. Я люблю надевать все черное, разбавляя яркими (или белыми) деталями. В черном есть что-то загадочное, я совершенно не считаю этот цвет мрачным.