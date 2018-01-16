Ксения Суркова, 19 лет

Никакой холод не должен влиять на образ жизни, а тем более стиль и внешний вид!

Сегодня гость нашей рубрики — Ксения, обворожительная студентка Финансового университета при правительстве РФ.



Образ:

Вязанная бело-розовая шапка, связана моей дорогой мамой.

Розовая дубленка — «Millenium».

Безумно мягкий, тёплый и стильный шарф был подарен родителями.

Джинсы — «House»

Ботильоны — «Легкий шаг»

Время для шоппинга? Для меня его нет! Бывает, хожу по магазину и вижу ее: ВЕЩЬ МОЕЙ МЕЧТЫ! А дальше все просто — влюбляюсь, покупаю, и счастью нет предела!

Мой аромат — Chanel Chance. На прошлый Новый год их подарил дорогой мне человек, теперь с ними связаны только приятные ассоциации.

Что дорого моей душе — это вязанные вещи, а именно почему? Все тоже очень просто — их вяжет моя мама! Они передают не только тёплые ощущения, но всю любовь мамочки.

Мода — то, что нам показывают на обложках журналов, экранах телевизоров и в соц. сетях. А стиль — это то, что каждый выбирает для себя, у каждого человека он индивидуальный.

В основном, я выбираю образы сама. Иногда где-то вижу интересные собранные комплекты одежды, которые хочется повторить.

Для меня нет какого-то конкретного «прилюбленного» магазина, но большинство одежды из «Zara». Но если мне удастся побывать в другом городе или за границей России, то обязательно привезу хоть одну вещицу оттуда.

Самая обожаемая и дорогая вещь в гардеробе — пышная шифоновая юбка, сшитая на заказ.

Из аксессуаров предпочитаю браслеты и часы, потому что смотрится аккуратно и стильно.

В моем повседневном «рационе» всегда платья или брюки, классические кофты/блузки, потому что в университете, в котором я учусь, действуют правила дресс-кода.

Макияж важен? Важен, но, признаться, не всегда хочется тратить на него время.