Жанна Дубровина, 20 лет

Наших модников не пугают морозы! Они прекрасно подготовлены. Сегодня в рубрике — позитивная и обворожительная девушка Жанна, студентка Московского Международного университета.

Было бы достаточно материальных средств — постоянно бы покупала одежду! (Смеётся). Так что в данный период жизни все зависит от них. Есть лишние деньги и вижу что-то интересное — сразу покупаю.



Образ:

Шапка — Сlassic Wednesday; Шарф — Stradivarius; Куртка — zara; Сумка — Bershka; Брюки — Stradivarius; Угги — ugg Australia

Для себя предпочитаю сладкие ароматы: нравятся цветочные, цитрусовые нотки. А мой безусловный фаворит — Olympia от Paco Rabanne. Я сначала услышала его у сестры: первое время просто иногда пользовалась этими духами, а потом и вовсе забрала.

В гардеробе нет любимых вещей, обычно все зависит от настроения. В последнее время только начала замечать, что мне нравится носить платья. Чувствую себя в них гораздо женственнее и милее что ли. Зачем тогда они девушкам?

Для меня «мода» и «стиль» — это два совершенно разных понятия, из который второе — это выражение собственного «я» (у каждого человека стиль свой и совершенно разный), а первое — то, что диктуют нам главные дома мод.

Одна подруга в шутку говорит, что у меня собственный стиль — стиль бомжа. (смеется). Шутки шутками, но про мой какой-то особенный вкус в одежде она, думаю, права. Образы я придумываю сама, но иногда, конечно, ищу какие-то идеи на просторах интернета.

К сожалению, в Туле нахожусь лишь на выходных, живу в Москве, так что и одежду покупаю там. Магазинов больше, выбор разнообразнее. Но чаще всего закупаюсь в масс-маркетах, которые и в Туле есть, вроде Zаra, Mango, H&M и т.д.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — выпускное платье, оно дорого как в материальном плане, так и моему сердцу. Часто заглядываю в шкаф и просто любуюсь им.

На постоянной основе ношу кольца, остальные аксессуары подбираю под одежду, либо погодные условия (если говорить, например, об очках, шляпах и т.п.).

Мне очень нравятся свободные брюки, ношу почти постоянно, только верх к ним подбираю разный: блузки, свитера, футболки. Предпочитаю их, потому что это комфортно и можно сочетать с самой разной одеждой.

Считаю, что в повседневной жизни макияж вовсе не обязателен. Сама крашусь по настроению, если очень хочется, могу выделить глаза или губы, но обычно просто подкрашиваю брови и все на этом.