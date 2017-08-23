Анна Лисовец

Анна учится в Институте права и управления ТулГУ и параллельно учёбе уделяет время продвижению аккаунтов в Инстаграме. Она сама ведёт лайфстайл блог, в котором даёт девчонкам советы о моде и красоте, рассказывает о своей жизни.

Пиджак The Kooples, блуза Massimo Dutti, плиссированная юбка Sandro Paris, туфли-блюхеры Stradivarius, сумочка Lancel, украшение на шее из замши от дизайнера Julia Geimoor, часы Folli Follie, подвеска Sunlight, кольцо Sokolov.

Одежду я покупаю по необходимости, но иногда балую себя и покупаю вещь просто потому, что она понравилась. Бывает и такое: куплю вещь, а потом ищу уже целенаправленно, чем её дополнить.

Для меня, как и для многих, ароматы тесно связаны с определенными эмоциями, моментами в жизни, людьми. Больше всего меня привлекают цветочные духи с нотками лимона. На данный момент я пользуюсь ароматом Funfair Evening от Maison Martin Margiela, 2012. А вечером предпочитаю Chanel Chance Eau Fraîche, 2007.

Я за оригинальность и высокое качество вещей, поэтому отдаю предпочтение скандинавской марке Cos с большим выбором монохромных цветов. Это комфортная и стильная одежда.

Мода — это прежде всего искусство.

А стиль — выражение личности.

Меня вдохновляют fashion-блогеры: благодаря им я узнаю о новинках модной индустрии.

80% вещей приобретено в путешествиях по разным странам, остальное -московских и питерских торговых центрах. Отдаю своё предпочтение таким маркам как Massimo Dutti, Uterqüe (Испания), Maje, The Kooples, Les Petites, Sandro (Франция), PennyBlack (Италия), а также дизайнерским брендам Sonia Rykiel (Франция), Maria Berman и Sarah Braun (Тель-Авив, Израиль).

Самая дорогая вещь в гардеробе — шелковая юбка от Carolina Herrera (около 900 $).

Из аксессуаров на мне чаще всего — сумка, солнцезащитные очки, часы, серьги. Всегда выбираю качественную бижутерию и аксессуары.

Большую часть моего гардероба составляют однотонные и лаконичные вещи стиля Casual, которые легко и просто можно комбинировать между собой. Остальное — это дизайнерские вещи, отличающиеся оригинальностью, яркостью и выразительностью.

Макияж — это неотъемлемая составляющая женской красоты. Я считаю, что с макияжем любой образ выглядит законченным.